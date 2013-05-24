إطلاق مبادرة لأجمل ميدان بالسويس

أصدر المكتب الإعلامى لديوان محافظة السويس بيانا يوضح من خلاله أن أكثر من 100 شاب وفتاة من أندية مختلفة بالمحافظة ونادى الفتاة بمراكز الشباب أطلقوا مبادرة تحت شعار "وزارات بلا أسوار" بالتنسيق مع وزير الشباب والمهندس سمير عجلان محافظ السويس ويقوم الشباب بتجميل الميادين داخل محافظة السويس واختيار الأفضل منهم.

يشارك فى المبادرة والتجميل شئون البيئة وجهاز النظافة والتجميل وحى السويس وتم اختيار ميدان الخضر، ليتم تنفيذ مشروع أجمل ميدان وذلك يوم الأحد 26 مايو الساعة 10 صباحاً بحضور المحافظ سمير عجلان وجمال حسب النبى، مدير الشباب والرياضة والقيادات الشبابية والتنفيذية.