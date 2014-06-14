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ياسر رزق: 6 حقائب وزارية للمرأة بحكومة "محلب" الجديدة

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ياسر رزق: 6 حقائب وزارية للمرأة بحكومة "محلب" الجديدة ياسر رزق: 6 حقائب وزارية للمرأة بحكومة "محلب" الجديدة

كشف الكاتب الصحفى ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، عن تخصيص 6 حقائب وزارية بحكومة المهندس إبراهيم محلب الجديد.

ونوه أن أبرز الوزارات التى ستتولاها السيدات ستكون وزارة الرى ووزارة أخرى مستحدثة، فضلا عن وجود تشاور حول الإبقاء على وزير الإعلام الحالية.

وتابع رزق فى حواره ببرنامج "بصراحة" على فضائية التحرير، اليوم السبت، كلامه بأن تولى اللواء طارق المهدى شئون وزارة الإعلام غير وارد فى الجديدة، نافيا تخصيص وزارة لتولى شئون المرأة فى الوزارات المستحدثة.

وقال رزق، إن المهندس إبراهيم محلب سيعرض التشكيل الجديد على الرئيس عبد الفتاح السيسى غداً الأحد، على أن تؤدى الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس فى موعد أقصاه الاثنين.

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