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اتحاد طب عين شمس يعلن استقالته اعتراضا على قرارات إدارة الكلية

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اتحاد طب عين شمس يعلن استقالته اعتراضا على قرارات إدارة الكلية اتحاد طب عين شمس يعلن استقالته اعتراضا على قرارات إدارة الكلية

اعلن اتحاد طلاب كلية الطب بجامعة عين شمس عن تقديم استقالته اعتراضا على سياسات إدارة الكلية واحتراما لمبادئ النشاط الطلابى، واعتراضا على قرار إدارة الكلية "التعسفى" ضد أمينة اللجنة السياسية بحرمانها من دخول الكلية لأسبوعين دون تحويلها لمجلس تأديب.

كما طالب الاتحاد وفق بيان له، إدارة الكلية بالتراجع عن قرار الفصل "التعسفى" غير القانونى" حفاظا على ما تبقى من ثقة الطلاب تجاه الإدارة وذلك على حد قولهم.

وندد البيان، بالتعسف تجاه مطالب الطلاب من رفض تعديل الجداول، ورفض إقامة الأنشطة الطلابية لدواعى أمنية، ومؤخر تحويل أمينة اللجنة السياسية والثقافية إلى التحقيق لمجرد دعوتها لوقفة رمزية لإحياء ذكرى شهيد كلية الطب أبو الحسن وحرمانها من دخول الكلية أسبوعين بقرار من الجامعة.
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