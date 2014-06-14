اختيار مصر رئيسا للمؤسسة الدولية لمصممى الهندسة والديكور والأزياء

تم اختيار مصر رئيسا للمؤسسة الدولية للمصممين (إنترناشيونال أسوسيشن أوف ديزاينرز)، وذلك من خلال حدث ضخم عالمى أقيم مساء اليوم فى قصر (المنيل بالاس) تحت رعاية الحكومة المصرية وهيئة تنشيط السياحة.

وتم الإعلان عن رئاسة مصر ـ ممثلة فى شخص المهندسة داليا السعدنى ـ رئيسا للمؤسسة الدولية لمدة عامين، وذلك وسط حضور كبير من الوزراء وسفراء العديد من الدول العربية والأجنبية وكبار رجال الدولة، ورجال الأعمال المهتمين بالتصميم بمجالاته المختلفة (الأزياء والفن والسينما والتصوير والإعلان والهندسة والديكور وغيرها).

وفى تصريح خاص للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت المهندسة داليا السعدنى - وهى أول مصرية تعمل كمقاولة بالإضافة إلى كونها مهندسة معمارية - أن هذا الحدث ـ الذى يقام فى بداية الطريق إلى بناء مصر الجديدة واختيار مصر لهذه الرئاسة ـ سوف يستقطب المصممين من جميع أنحاء العالم ليقدموا إبداعاتهم وابتكاراتهم فى مجالات التصميم المختلفة، وذلك للمساهمة فى عملية البناء التى تعد استكمالا لخارطة الطريق.

وأشارت داليا إلى أنه سيتم تكريم مجموعة من المصممين المصريين فى مجال الأزياء والفن والسينما والتصوير والإعلان والهندسة وهم: شادى عبد السلام (ديكور سينمائى) ومارى لويس بشارة (تصميم ملابس) ومحمود مختار(نحت) ومحمد حجى (فن تشكيلى) وعزة فهمى (تصميم مجوهرات) وطارق نور(دعاية وإعلان) وشريف سنبل (تصوير فوتوغرافى) والدكتور محسن زهران (عمارة) وميشيل باخوم (إنشاءات).

وذكرت داليا أنه سيتم خلال هذه الفعالية ـ التى تستمر حتى السابع عشر من يونيو الحالى، وبحضور ممثلى المؤسسة الدولية للمصممين والتى تضم مصممين من أمريكا وآسيا وأوربا وأفريقيا - الإعلان عن مجموعة من الفعاليات ستقام خلال العامين القادمين فى 105 مجالات خاصة بالتصميم والإبداع بالتعاون بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم من الدول المختلفة، والعمل على مشروع (وجه مصر)، وهو مشاركة الجميع فى تطوير شوارع وشكل البناء فى مصر، بهدف عودة مصر إلى خريطة (البلد الأجمل فى العالم).