مشيرة خطاب: زيارة السيسى لضحية التحرش انتصار للمرأة

قالت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، إن حادثة التحرش التى وقعت بميدان التحرير الأسبوع الماضى، جعلتها تشعر بالألم، لأنها حدثت وسط أجواء من الفرحة بتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضافت "مشيرة خطاب"، خلال حوارها ببرنامج "90 دقيقة" الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، على فضائية "المحور"، أن المرأة لعبت دورا كبيرا فى الحياة السياسية، خلال الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن زيارة السيسى لضحية التحرش بالتحرير تعد انتصارا للمرأة المصرية.

وأشارت إلى أن هناك بعض الظواهر السيئة التى انتشرت فى الفترة الأخيرة، فالرجال أصبحوا يتعاملون مع المرأة على أنها جسد، الأمر الذى يزيد من ظاهرة التحرش، بحسب قولها.

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