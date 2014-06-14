أخبار عاجلة

كوبا إيطاليا: جدول مباريات كأس إيطاليا - الثلاثاء والأربعاء 4 و 5 إبريل -
عقب هجوم سان بطرسبرج: بوابة تاريخية في برلين بدون ألوان علم روسيا -
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة -
مدير أمن القاهرة يتفقد حريق نادي الجزيرة -
حكمدار العاصمة : صالة جمباز الجزيرة احترقت بالكامل.. ولا شبهة جنائية -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية: 10 سيارات للإطفاء -
إخماد النيران بعد احتراق صالة جمباز الجزيرة بالكامل -
نشوب حريق داخل نادي الجزيرة -
أحدث أسماء مواليد البنات والبنين لعام 2017 -
بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مشيرة خطاب: زيارة السيسى لضحية التحرش انتصار للمرأة

Google+ Print
مشيرة خطاب: زيارة السيسى لضحية التحرش انتصار للمرأة مشيرة خطاب: زيارة السيسى لضحية التحرش انتصار للمرأة

قالت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، إن حادثة التحرش التى وقعت بميدان التحرير الأسبوع الماضى، جعلتها تشعر بالألم، لأنها حدثت وسط أجواء من الفرحة بتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضافت "مشيرة خطاب"، خلال حوارها ببرنامج "90 دقيقة" الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، على فضائية "المحور"، أن المرأة لعبت دورا كبيرا فى الحياة السياسية، خلال الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن زيارة السيسى لضحية التحرش بالتحرير تعد انتصارا للمرأة المصرية.

وأشارت إلى أن هناك بعض الظواهر السيئة التى انتشرت فى الفترة الأخيرة، فالرجال أصبحوا يتعاملون مع المرأة على أنها جسد، الأمر الذى يزيد من ظاهرة التحرش، بحسب قولها.
>

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365