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غدا .. "التضامن" تبدأ اختيار مشرفى حجاج الجمعيات الأهلية

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غدا .. "التضامن" تبدأ اختيار مشرفى حجاج الجمعيات الأهلية غدا .. "التضامن" تبدأ اختيار مشرفى حجاج الجمعيات الأهلية

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى فى اختيار مشرفى حجاج الجمعيات الأهلية، حيث سيتم مقابلة الأشخاص المرشحة من مختلف المحافظات لخدمة حجاج الجمعيات الأهلية البالغ عددهم 10 آلاف حاج، وفقا لقرار السلطات لتخفيض أعداد الحجاج 20% اعتبارا من العام الماضى، لمدة ثلاث سنوات.

وقال أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة، إنه سيتم اختيار مشرف لكل 47 حاجًا، وفقًا للقواعد والمعايير، وتقوم المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة للوزارة حاليًا بالتنسيق مع الإدارة المركزية للجمعيات بالتأكد من تطبيق المحافظات للشروط فى اختيارهم للمشرفين.

يأتى ذلك فى الوقت الذى حظرت فيه الوزارة حجاج الجمعيات من ممارسة أى أعمال دعائية، وكذلك التجمعات ذات الأهداف السياسية أو غير ذلك من أعمال المظاهرات مع عدم افتراش الأرض بالطرق المؤدية إلى الحرمين وجسر الجمرات وفى المشاعر المقدسة "منى وعرفات والمزدلفة"، على أن تقوم بعثة وزارة التضامن بالتنسيق مع البعثة الرسمية لجمهورية العربية ووزارة الحج السعودى بتلقى الشكاوى الخاصة بالحجاج، والعمل على حلها خلال تأدية المناسك.
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