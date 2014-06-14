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بالصور.. وضع ثلاجات المشروبات أمام محال الدقى فى تحدٍ لحملات الإزالة

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أعاد بعض أصحاب المحال بشارع التحرير عند مترو البحوث بالدقى، وضع ثلاجات العرض الخاصة بالمشروبات أمام المحال التابعة لهم .

ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، خلو الشارع من الباعة الجائلين الذين كانوا يتمركزون على جانبى الطريق ويغلقونه امام السيارات والمارة، بعد الحملات التى شنتها محافظة الجيزة مؤخرًا على عدد من الأحياء

وكان حى الدقى قد شن حملة مكبرة الأسبوع الماضى بحضور الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة واللواء كمال الدالى مدير الأمن على ميدان المساحة وشارع التحرير لإزالة الإشغالات المتواجدة بالشوارع وإخلائها من الباعة الجائلين.

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