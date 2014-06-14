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الدورة الرباعية لا تتعارض مع مواعيد المونديال

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الدورة الرباعية لا تتعارض مع مواعيد المونديال الدورة الرباعية لا تتعارض مع مواعيد المونديال

لا تتعارض مواعيد الدورة الرباعية التي تحدد بطل الدوري المصري هذا الموسم مع مباريات كأس العالم 2014 والذي يقام في البرازيل حاليا.

ومن المنتظر أن تبدأ الدورة الرباعية في الـ27 من يونيو الجاري وهو اليوم الراحة بين مباريات دور المجموعات ومباريات دور الـ16 من البطولة.

أما الجولتين الثانية والثالثة سيتم إقامتهما يومي 2 و6 يوليو المقبل وهما يومي الراحة بين دور الـ16 وربع النهائي ثم ربع النهائي ونصف النهائي.

وكانت فرق الأهلي وسموحة والزمالك وبتروجت قد صعدوا رسميا لخوض الدور الرباعية التي تحدد بطل الدوري.

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