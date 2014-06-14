اشتباك لفظي بين عبد ربه ومحمود حمد

وقع اشتباك لفظي بين حسني عبد ربه قائد الإسماعيلي ولاعب الفريق محمود حمد.

الاشتباك اللفظي حدث بعد نهاية مباراة الإسماعيلي وبتروجيت في المرحلة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

الإسماعيلي وبتروجيت تعادلا بهدف لمثله في سباق الوصول للمربع الذهبي من المجموعة الثانية.

النتيجة لم تخدم الإسماعيلي الذي كان بحاجة للفوز على بتروجيت، مع انتظار انتصار اتحاد الشرطة على الزمالك، مالم يتحقق أيضا على كل حال.

بعد المباراة، تحدث عبد ربه بوصفه القائد في الإسماعيلي مع محمود حمد. الأخير لم يتقبل الكلمات بشكل جيد، فتطور الأمر إلى مشادة.

احتد الثنائي على بعضه، وكاد الأمر أن يتطور لولا تدخل نجوم الدراويش.