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مرتضى منصور يحتفل مع لاعبي الزمالك على ' بشرة خير '

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مرتضى منصور يحتفل مع لاعبي الزمالك على ' بشرة خير ' مرتضى منصور يحتفل مع لاعبي الزمالك على ' بشرة خير '

احتفل لاعبو الزمالك بالتأهل إلى الدورة الرباعية بالرقص على أغنية "بشرة غير" في غرفة خلع الملابس، في حضور رئيس النادي.

مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء شارك اللاعبين الاحتفالات بالتأهل بعد الفوز على اتحاد الشرطة في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

الزمالك كان بحاجة ماسة للفوز على الشرطة، كون الانتصار هو الخيار الوحيد الذي يرسل الفريق الأبيض إلى مرحلة المجموعات.

تأخر الفوز حتى أخر 10 دقائق، ما جعل احتفالات لاعبي الزمالك أكثر سعادة بعد نهاية اللقاء.

وتواجد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك مع لاعبيه، وقرر منحهم راحة لمدة يومين.

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