تعرف على كل ما يخص الدورة الرباعية

استعرض عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة كل ما يخص الدورة الرباعية التي ستقام نهاية الشهر الجاري لتحديد بطل الدوري من مواعيد وملاعب مقترحة وكذلك ميعاد القرعة.

وقال عامر حسين في مداخلة لبرنامج الملعب "قرعة الدورة الرباعية ستجرى يوم 18 يونيو سيتم فيها تحديد ترتيب مباريات كل فريق من الأربعة المتأهلين".

وأضاف "ستبدأ الدورة يوم 27 يونيو المقبل لكنه مهدد بالتأجيل أو التقديم نظرا لكونه يوم جمعة بالتالي سننتظر الموافقة الأمنية، أما الجولتين التاليتين سيقاما يومي 2 و6 يوليو في تمام الساعة 9:30 لأنها ستكون في شهر رمضان".

وعن الملاعب المستضيفة للدورة الرباعية قال عامر حسين "حتى الآن الاقتراحات هي ملعب الدفاع الجوي واستاد القاهرة وبتروسبورت بالإضافة لاستاد الاسكندرية واستاد السويس".

يذكر أن الأهلي وسموحة قد صعدا للدورة الرباعية عن المجموعة الأولى فيما صعد بتروجت والزمالك عن المجموعة الثانية.