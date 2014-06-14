«تويتر الكويت»: صدام استولى على البلد في نصف ساعة فهل يكسر «داعش» الرقم القياسي

تداول مغردون كويتيونـ عبر موقع التواصل الاجتماعي تدوينات تعرب عن مدي خوفهم من دخول تنظيم الدولة الإسلامية في الشام والعراق إلي بلادهم وذلك عبر هاش تاج يحمل اسم “#داعش_علي_حدود_الكويت”.

جائت بعض تعليقات المدونين ساخرة من الوضع فمنهم من قال : “صدام اخذها بنص ساعه خل نشوف دعوشه هل يكسر الرقم القياسي ولا لا.”

بينما زادت حدة بعض التدوينات الآخري التي كان منها، “@maldeweesh” : “اذا دخل تنظيم داعش الكويت فا نحن كا ابناء الشعب سوف نتصدى له ونتصدى له غيره وطنن لانحميه لا نستحق العيش فيه.”

“@njm70″ : “من يعتقد من اهل الخليج انه سيكون بمنأى عن احداث العراق فهو واهم.”

“@ksa_ksa9900″ : “الدواعش بدأوا في إصدار الاناشيد الحماسية لاحتلال الكويت وحزب البعث العراقي يؤيد الانتقام من الكويت ويشجعه.”

“@NasserAbuLL” : “الحين الامن يكثف عالحدود وداعش اصلا لها ابناء في الداخل وقاعدين يعلنون الولاء والطاعة لدولة الخوارج بالعراق والشام

كان تنظيم داعش بالعراق والشام قد، استولي في وقت سابق علي محافظة الموصل ووصل إلي مدينة كرييت ، محل مولد الرئيس الراحل صدام حسين.