بالصور.. مائدة حوارية بأسوان عن الزواج غير الموثق وأخطاره على المرأة والمجتمع

نظمت جمعية الإعلامين لمحافظات جنوب الصعيد بالتعاون مع مؤسسه قضايا المرأة المصرية، والإتحاد النوعى لمناهضة العنف ضد المرأة مائدة حوارية حول الزواج غير موثق وأخطاره على المرأة والمجتمع بحضور عدد كبير من المحامين وممثلى المجتمع المدنى وأساتذه علم الاجتماع وناقش الحضور أسباب انتشار الزواج القبلى بأسوان واضراره على المرأة وعلى المجتمع.

وقالت نورا محمد، المدير التنفيذى للإتحاد النوعى لمناهضة العنف، ضد المرأة أن الاتحاد يضم أكثر من 100 جمعية فى مختلف محافظات الجمهورية وأن الإتحاد يتبنى أربع قضايا أساسية ويعمل على مكافحتها والحد منها وهى حرمان المرأة من الميراث وزنا المحارم وجرائم الشرف والزواج غير موثق وقالت أن الإتحاد قام بعمل أربع دراسات علمية حول هذه القضايا وأسباب انتشارها وكيف يمكن معالجتها وأضافت “أننا نتبنى هذه القضايا كمرحلة أولى ويمكن فى المستقبل تبنى قضايا جديدة وخلال المائدة الحوارية .

أكد موسى عبد الفتاح المحامى على خطورة إنتشار الزواج غير موثق والذى ينتج عنه ضياع حقوق الزوجة ويعرضها للكثير من المشكلات وطالب وسائل الاعلام بالمساعدة فى التوعية بهذه المشكلة كما إستعرض الحضور أسباب انتشار الزواج غير موثق وأهما العادات والتقاليد فى القبائل البدوية ومحاولة البعض التحايل على سن الزواج الرسمى .

وأرجعوا السبب في الزواج غير الموثوق إلي ارتفاع تكاليف توثيق الزواج وتم عرض حالات واقعية لمشكلة الزواج غير موثق وأهم الاضرار التى تكبدتها هذه الحالات وفى ختام المائدة طالب خالد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة جمعية الإعلامين تكاتف مؤسسات المجتمع المدنى مع الأجهزة التنفيذية مع وسائل الاعلام المختلفة من أجل وضع خطة لمواجهه إنتشار الزواج غير موثق وتوعية أولياء الامور والمجتمع بمشاكله وخطورته.