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عودة مساعد وزير الخارجية بعد زيارة لتقييم الأوضاع بالعراق

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عودة مساعد وزير الخارجية بعد زيارة لتقييم الأوضاع بالعراق عودة مساعد وزير الخارجية بعد زيارة لتقييم الأوضاع بالعراق

عاد إلى مطار القاهرة الدولي، السفير ناصر كامل مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، قادما من العراق بعد زيارة إستغرقت يومين التقى خلالها مع عدد من كبار المسئولين .

صرحت مصادر بالمطار كانت فى إستقبال ” كامل “، الذى وصل من العراق عن طريق إسطنبول، أن مساعد وزير الخارجية،سيقدم خلال الساعات القادمة تقريرا لوزير الخارجية نبيل فهمى حول نتائج زيارته للعراق وتقييمه للأوضاع هناك، حيث التقى مع كبار المسئولين العراقيين وممثلى القوى السياسية وبحث معهم سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات على الساحة الإقليمية.

أكد كامل، خلال لقاءاته على إهتمام بالوضع فى العراق وحرصها على الحفاظ على الدولة العراقية وعلى سيادتها ووحدة أراضيها ودعوتها لكافة القوى السياسية والمجتمعية فى العراق لحل الخلافات فيما بينها لبناء دولة عراقية قوية جامعة لكل أبنائها لكى يتسنى لها مواجهة قوى التطرف وصيانة مفهوم الدولة القومية فى العراق .

 

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