مونديال 2014 وتسريحات جينيفر لوبيز الطبيعيّة

تألقت جينيفر لوبيز،حفل خلال افتتاح المونديال 2014 في البرازيل. وكانت إطلالتها لافتة، على الرغم من الاتّجاهات الناعمة في المكياج، بحيث استخدمت ظلال الذهبي على الجفن العلوي وتحت العين، إضافة الى طلاء الأظافر الغليتر اللامع. أما من حيث الشعر، فاكتفت بالتسريحة العاديّة المنسدلة بشكل طبيعي.

قد يعجبك: من وراء تغيير تسريحة هيفا؟

تتّجه آخر صيحات الجمال نحو النعومة في تسريحات الشعر، مع الاختلاف بين نجمة وأخرى. وفي الإطلالات الأخيرة لـ جينيفر لوبيز، اتّبعت التسريحات الطبيعيّة، لكنها اختلفت من الكعكة الناعمة التي اعتمدتها في نيويورك "Coming Home Concert" ، إلى ربطة ذيل الحصان في حفل نيويورك سيتي، وأخيرا" الشعر المنسدل الذي أطلّت به في افتتاح المونديال.

وأنت "سيدتي"، إذا كنت تحبّين مواكبة صيحات الجمال، ننصحك بالحفاظ على تسريحاتك الناعمة والطبيعيّة حتى في المناسبات الرسميّة والحفلات الخاصّة.

إليك بالصور آخر تسريحات جينيفر لوبير، فأيّها الأجمل؟

تابعي أيضاً:

موضة زوال الصبغة عند النجمات

بالصور أكثر 50 تسريحة شعبية للتخرج

نصائح خبير عالمي لاختيار لون شعرك