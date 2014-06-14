نصائح كورية للتخلص من التجاعيد

هل سمعت عن مؤتمر "التجارب الحيوية" الذي عقد العام الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية؟ بالتأكيد لا، ولكن ماذا عن نتائجه التي تتعلق بالأساليب الحديثة للتخلص من التجاعيد؟ هل تريدين الاستماع إليها؟

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طرح باحثو كوريا الجنوبية دراساتهم الحديثة، والتي تتعلق بتأثيرات فاكهتي الفراولة والرمان في التخلص من تجاعيد البشرة، وكانت النتائج كالتالي:

• تحتوي الفراولة والرمان على حمض يسمى حمض الاغيك " Ellagic"، والذي يقوم بمنع تلف مادة الكولاجين التي يفرزها الجلد، وبالتالي يعمل ذلك الحمض على تقليل الإصابة بتجاعيد الوجه الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية.

• كما أشارت النتائج إلى أن حمض الاغيك " Ellagic" يقوم بتعطيل عمل المركبات التي تحتوي على الجذور الحرة للأكسجين، والتي تعتبر المسبب الأساسي لتجاعيد البشرة.

• أما عن طرق استخدام فاكهتي الرمان والفراولة للتخلص من التجاعيد، فقد اقتصرت على الأقنعة الخارجية، والتي يتم دهن البشرة بها بشكل دوري، ولكن هذا لا يمنع تأثيرات هذه الفاكهة إذا تم تناولها، ولكن الاستخدام الخارجي هو الأكثر تأثيراً.

• استفيدي من الرمان كاملاً عن طريق طحنه في الخلاط الكهربائي، ويمكنك استخدام الرمان كقناع بسيط، كما يمكنك استخدامه كقناع مركب عن طريق إضافة ملعقة من زيت الزيتون، وأخرى من ماء الورد حتى يتكون لديك مزيج لين.

• أما عن الفراولة فأنت لا تحتاجين سوى لفرك الفراولة مباشرة على وجهك مع الضغط الخفيف حتى تتشربها البشرة جيداً، استمري في فرك حبة الفراولة على وجهك بحركات دائرية تشبه التدليك حتى تختفي تماماً.

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