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حازم أبو إسماعيل يطعن على الحكم الصادر ضده بالحبس 7 سنوات

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حازم أبو إسماعيل يطعن على الحكم الصادر ضده بالحبس 7 سنوات حازم أبو إسماعيل يطعن على الحكم الصادر ضده بالحبس 7 سنوات

حازم صلاح أبو اسماعيل

تلقت محكمة النقض صباح اليوم طلبًا من حازم صلاح أبو إسماعيل، والذى تقدم به محاميه المضير أحمد إسماعيل للطعن على الحكم الصادر ضده فى قضية تزوير الجنسية، والتى قضت المحكمة فيها بحبسه 7 سنوات لاتهامه بتزوير محضر رسمى.

وجاء بمذكرة النقض أن الحكم على أبو إسماعيل بالتزوير “باطل” لبطلان التهمة من الأساس، حيث أوضحت المذكرة أن أبو إسماعيل تقدم بإقرار فردى على أن والدته لا تحمل أي جنسية غير المصرية، والذى يعتبر إقرار عرفي وليس رسمي، كما جاء بالمذكرة المقدمة لمحكمة النقض.

ومن أسباب الطعن التى طرحتها المذكرة إنه لا توجد أي مستندات رسمية تثبت تجنيس والدة أبو إسماعيل بالأمريكية، حيث أوضحت المذكرة أن كل المستندات المقدمة للمحكمة جاءت من قبل وزارة الخارجية، وجميعها مأخوذة من الانترنت ومطموسة المعالم وليس عليها ختم رسمي يثبت صحتها.

ودفعت المذكرة ببراءة أبو اسماعيل من تهمة تزوير جنسية والدته، موضحة أن الحكم ما هو إلا انتقام منه.

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