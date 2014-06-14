قطر تحتفل بمرور 6 ملايين ساعة عمل بلا حوادث بـ«مترو الدوحة»

احتفلت شركة سكك الحديد القطرية “الريل” بتحقيق 6 ملايين ساعة عمل دون تسجيل أي حادث أو إصابات تؤثر على سير العمل في حزمة أعمال “الخط الأخضر” لمترو الدوحة، والتي ينفذها تحالف بقيادة شركة بور “PORR” النمساوية ويضم مجموعة بن لادن السعودية وشركة حمد بن خالد للمقاولات القطرية.

جاء ذلك عقب زيارة قام بها وفد من “الريل”،بحسب ما ذكرته جريدة الشرق القطرية، ضم المهندس عبدالله بن عبد العزيز تركي السبيعي، العضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية لـ”الريل”، والمهندس سعد أحمد المهندي الرئيس التنفيذي لـ”الريل”، لموقع عمل محطة المسيلة في مشروع “الخط الأخضر”، اطلعا خلالها من قبل الشركات المنفذة للمشروع على سير الأعمال.