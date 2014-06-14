تجمع أولياء الأمور والطلاب أمام كنترول الثانوية العامة بالإسكندرية لصعوبة الفيزياء

تجمع العشرات من طلاب وطالبات الثانوية العامة وأولياء أمورهم أمام مقر كنترول التصحيح بمدرسة ليسيه الحرية بإدارة شرق التعليمية في الإسكندرية، عصر السبت احتجاجاً على صعوبة امتحان الفيزياء.

وطلب أولياء الأمور والطلاب مقابلة رئيس كنترول التصحيح للاحتجاج على صعوبة الامتحان وضرورة مراعاة أوضاع وظروف أبنائهم الطلاب وعدم قدرتهم التمكن من الاجابة على كافة الأسئلة.

وتلقت غرفة الطورائ العديد من الشكاوى بشأن صعوبة الامتحان مطالبين باعادة توزيع الدرجات على باقي الأسئلة وضرورة الحرص على مصالح الطلاب وحذف الأسئلة الغير مباشرة من اجمالي نتيجة الامتحان خلال التصحيح.

كانت حالة من الحزن والبكاء أصابت طلبة وطالبات الثانوية العامة «نظام حديث» بمحافظة الاسكندرية بسبب ما سموه بصعوبة وتعقيد امتحان الفيزياء ودخلوا في نوبة بكاء وعويل أمام اللجان عقب انتهاء المدة المحددة لأداء الامتحان.