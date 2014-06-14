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"الصحة": إعدام ٩٣ طن منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك فى ٢٧ محافظة

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"الصحة": إعدام ٩٣ طن منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك فى ٢٧ محافظة

أعلنت وزارة الصحة والسكان إعدام 93 طنًا و51 كيلو جرامًا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بالسوق المحلى بالإضافة إلى إعدام 9984 لتر سوائل غير صالحة.

كما تم التوصية بإيقاف تشغيل عدد 553 منشآة غذائية، وذلك خلال حملات فى إطار الجهود المنتظمة التى تقوم بها وزارة الصحة والسكان لضمان سلامة الغذاء حرصًا على الصحة العامة للمواطنين وحمايتهم من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضرارًا بصحة المواطن وسلامته.

وأشار بيان لوزارة الصحة اليوم إلى تبنيها سياسة الوقاية خير من العلاج بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، لافتًا إلى قيام القطاع الوقائى بالوزارة، بتنفيذ حملات مركزية من الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالوزارة والمحافظات وتم تغطية جميع محافظات بإجمالى 27 محافظة خلال الأسابيع الماضية، باتخاذ العديد من الإجراءات من متابعة الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية ومتابعة الشهادات الصحية للعاملين وفحص المنتجات ظاهريًا وسحب عينات للفحص للصلاحية للاستهلاك الآدمى .

وأضاف البيان أنه تم المرور على عدد 32275 منشآة غذائية كما تم سحب 36704 عينة من أصناف الأغذية المتداولة بالأسواق، وأرسلت للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة لوزارة الصحة والسكان وقد تم تحرير 8281 محضرًا حيال المخالفات التى تم ملاحظتها أثناء المرور طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان الرقابة المستمرة والدورية لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
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