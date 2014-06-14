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الخارجية: اجتماع عربى فى جدة لبحث الأزمة العراقية 18 يونيو

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الخارجية: اجتماع عربى فى جدة لبحث الأزمة العراقية 18 يونيو الخارجية: اجتماع عربى فى جدة لبحث الأزمة العراقية 18 يونيو

قال السفير بدر عبد العاطى، المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية المصرية، إنه تم إجلاء 780 مواطنا مصريا تابعين لإحدى شركات الكهرباء الرئيسية فى منطقة بيجى البالغة الخطورة.

وأشار إلى أن السفارة المصرية فى بغداد نجحت بالتعاون مع القنصلية العامة فى أربيل فى إجلائهم إلى أربيل ومنها إلى أرض الوطن على أربع رحلات جوية.

وأكد السفير بدر عبد العاطى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج، صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزير الخارجية نبيل فهمى، قام بعدة اتصالات هاتفية بنبيل العربى أمين عام الجامعة العربية وبعض وزراء خارجية الدولة العربية، للتحضير لعقد اجتماع تشاورى فى جدة يوم 18 يونيو الجارى، وذلك بالتزامن مع انعقاد الاجتماع الوزارى لدول منظمة العالم الإسلامى، موضحا أن الهدف منه تطوير الموقف العربى للتعامل مع المستجدات فى العراق، مضيفاً، "هناك مخططات شريرة للنيل من الدول العربية لابد من التحرك الفورى ضدها".

وأضاف عبد العاطى، أن مثل هذا الجماعات الظلامية الموجودة فى ليبيا وسوريا والعراق كلها تأتى من معين ومصدر واحد، مرتبطة بتنظيم ارهابى دولى واحد، ورغم اختلاف مسميات هذه الجماعات لكن أهدافهم الظلامية واضحة ولا تمت للدين الإسلامى ومبادئه بأى صلة.

وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية المصرية أن الدولة المصرية بعد انتخاب الرئيس فى تحرك مكثف لتطهير سيناء وتعقب كل الجماعات الإرهابية المرتبطة بتلك الشبكات العنقودية من المنظمات الظلامية المنتشرة فى بعض الدول العربية.

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