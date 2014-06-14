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مقتل طفلة في المنيا بسبب أولوية ري الأرض الزراعية

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مقتل طفلة في المنيا بسبب أولوية ري الأرض الزراعية مقتل طفلة في المنيا بسبب أولوية ري الأرض الزراعية

 

جثة – أرشيفية

قتلت طالبة خلال مشاجرة بقرية قفادة التابعة لمركز مغاغه شمال محافظه المنيا ; بسبب أولويه ري الأرض الزراعيه واستخدم فيها الطوب والحجارة.

كان اللواء اسامه متولي، مدير أمن المنيا، قد تلقي اخطارا من العميد هشام نصر ، مدير البحث الجنائي ، بوقوع مشاجرة وقتيل بناحيه قريه قفاده بمركز مغاغه, وانتقل العقيد عصام زين وكيل فرع البحث الجنائي شمال والنقيب محمد الديب معاون مباحث مغاغه, حيث تبين نشوبها بين كل من ربيع علي 50 سنه فلاح ومحمد فرج يونس 58 سنه فلاح مقيمان بذات الناحيه استخدمت خلالها الحجارة.

وأسفرت الاشتباكات ، عن مقتل نجله الأول وتدعي مرفت ربيع علي 16 سنه طالب متاثرة باصابتها في الراس وتبين أنَّ  سبب المشاجرة هو أولويه الري بالأراضي الزراعية، وعلي الفور تحرر محضر بالواقعة، وتم ضبط طرفي المشاجرة واخطرت النيابة العامة للتحقيق .

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