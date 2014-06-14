هاريسون فورد يتعرّض لحادث أثناء تصويره Star Wars

خلال تصويره أحد المشاهد ضمن فيلم Star Wars، تعرّض النجم العالمي Harrison Ford لحادث، حيث سقط عليه الباب المركبة الفضائية.

أصيب Ford في كاحله إصابة بالغة، وبعد معاينته بشكل طارئ داخل موقع التصوير، نقل فوراً بالهيليكوبتر إلى مستشفى John Radcliffe في ولاية Oxford الأمريكية.

وكشف أحد المقربيّن من Harrison أنه تم إنتشال الأخير من تحت باب المركبة، وكان بحالة سيئة مؤلمة، كما أن رجله تأذّت بشكل واضح وكبير.

وأضاف أن Ford البالغ من العمر 71 عاماً، شعر بألم شديد في صدره، ممّا أثار خوف طاقم العمل بأكمله.

وفي الوقت الذي حاول فيه البعض التكتّم على وضع Harrison الحالي، أعربت ممرضّة في مستشفى John Radcliffe عن سعادتها لأن بحوزتها المعلومات الطبية الكاملة الخاصة بهذا النجم الجماهيري.

يشار إلى أن الحادث الذي أدّي إلى إصابة Harrison Ford، وهو من النجوم الذين يملكون طائرات خاصة، وقع في إستديوهات Pinewood.

Star Wars هو فيلم خيال علمي للمخرج الأميركي جورج لوكاس. وقد أدّى Harrison Ford دور البطولة في الجزء الرابع منه الذي صدر في 25 أيار 1977.