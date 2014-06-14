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محمد حماقي في جرش للمرة الأولى

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محمد حماقي في جرش للمرة الأولى محمد حماقي في جرش للمرة الأولى

السبت 14-06-2014 14:24

أعلن المطرب المصري محمد حماقي عن مشاركته للمرة الأولى في مهرجان جرش الغنائي، عبر تغريدة أطلقها على "تويتر"، جاء فيها: "هغني لأول مرة بمهرجان "جرش" يوم ٢٢ يونيو المقبل. مستنيكم".
وسيكون حماقي هو المطرب المصري الوحيد الذي سيُشارك في المهرجان.
 وبلغ سعر التذكرة الخاصّة بدخول حفلته 20 ديناراً، وهو نفس السعر الذي خصّص لحفلات مطربي لبنان: إليسا ووائل كفوري ونجوى كرم، والفلسطيني محمد عساف.

 

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