محمد حماقي في جرش للمرة الأولى

أعلن المطرب المصري محمد حماقي عن مشاركته للمرة الأولى في مهرجان جرش الغنائي، عبر تغريدة أطلقها على "تويتر"، جاء فيها: "هغني لأول مرة بمهرجان "جرش" يوم ٢٢ يونيو المقبل. مستنيكم".

وسيكون حماقي هو المطرب المصري الوحيد الذي سيُشارك في المهرجان.

وبلغ سعر التذكرة الخاصّة بدخول حفلته 20 ديناراً، وهو نفس السعر الذي خصّص لحفلات مطربي لبنان: إليسا ووائل كفوري ونجوى كرم، والفلسطيني محمد عساف.

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