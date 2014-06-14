أخبار عاجلة

كوبا إيطاليا: جدول مباريات كأس إيطاليا - الثلاثاء والأربعاء 4 و 5 إبريل -
عقب هجوم سان بطرسبرج: بوابة تاريخية في برلين بدون ألوان علم روسيا -
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة -
مدير أمن القاهرة يتفقد حريق نادي الجزيرة -
حكمدار العاصمة : صالة جمباز الجزيرة احترقت بالكامل.. ولا شبهة جنائية -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية: 10 سيارات للإطفاء -
إخماد النيران بعد احتراق صالة جمباز الجزيرة بالكامل -
نشوب حريق داخل نادي الجزيرة -
أحدث أسماء مواليد البنات والبنين لعام 2017 -
بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

محمد منير: قرار طلاقي جاء بعد تفكير طويل

Google+ Print
محمد منير: قرار طلاقي جاء بعد تفكير طويل محمد منير: قرار طلاقي جاء بعد تفكير طويل

السبت 14-06-2014 15:51

رفض المطرب المصري محمد منير توسّط بعض أصدقائه المقرّبين للعودة إلى زوجته من جديد. وطبقاً لما أشارت إليه مصادر مقرّبة من منير لـ"سيدتي نت"، فإنّه رفض تماماً أيّ وساطات للعودة إلى زوجته داليا، موضحاً لأصدقائه بأنه لا يحبّ أن يتدخل أحد في حياته الشخصيّة، في وقت كان القرار مشتركاً بينه وبين داليا، وقد أخذ القرار بعد تفكير طويل منهما.
يُذكر أنّ منير انفصل مؤخّراً عن زوجته داليا يوسف، بعد زواج لم يستمرّ سوى 40 يوماً فقط.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي