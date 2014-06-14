محمد منير: قرار طلاقي جاء بعد تفكير طويل

رفض المطرب المصري محمد منير توسّط بعض أصدقائه المقرّبين للعودة إلى زوجته من جديد. وطبقاً لما أشارت إليه مصادر مقرّبة من منير لـ"سيدتي نت"، فإنّه رفض تماماً أيّ وساطات للعودة إلى زوجته داليا، موضحاً لأصدقائه بأنه لا يحبّ أن يتدخل أحد في حياته الشخصيّة، في وقت كان القرار مشتركاً بينه وبين داليا، وقد أخذ القرار بعد تفكير طويل منهما.

يُذكر أنّ منير انفصل مؤخّراً عن زوجته داليا يوسف، بعد زواج لم يستمرّ سوى 40 يوماً فقط.

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