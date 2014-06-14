أي ممثلة ستؤدي دور السلطانة هيام في فيلم "حريم السلطان"؟

حقق المسلسل التاريخي الشهير "حريم السلطان" الذي انطلق عرضه يوم 5 يناير\كانون الثاني 2011 وانتهى يوم 11 يونيو\حزيران 2014 على مدار أربعة مواسم درامية، أعلى نسبة مشاهدة على مستوى العالم في أكثر من 60 دولة عربية وأجنبية، محافظاً على المركز الأول طوال أربع سنوات، وهذا إنجاز لم يحققه أي مسلسل تركي آخر طيلة العقود السابقة.

وبسبب هذا النجاح منقطع النظير، قرّر منتجه تيمور ساوجي إنتاج فيلم سينمائي يحمل الإسم ذاته من المفترض تصويره وعرضه في شهر يناير\كانون الثاني من عام 2015 المقبل، حيث يتوقع أن يقوم بطل النسخة التلفزيونية الشهيرة خالد آرغنش بأداء دور السلطان سليمان لكن التساؤل الأكثر أهمية وطرحاً في الصحافة التركية هو من ستؤدي دور السلطانة هيام إلى جانبه: مريم أوزيرلي بطلة مواسمه الثلاثة الأولى التي انسحبت من حلقاته الثلاث الأخيرة في شهر مايو\أيار 2013 الفائت جراء إصابتها بمتلازمة الإرهاق النفسي والجسدي، أم وحيدة بيرتشين التي اجتازت التحدي الصعب وكسبت الجمهور التركي بأدائها دور السلطانة هيام في موسمه الرابع؟

والمفارقة أن الأثنتين فازتا بجائزة أفضل ممثلة تركية عن هذا الدور المميز، مريم أوزيرلي فازت بجائزة أفضل ممثلة عن الموسم الثالث منه في مهرجان إنطاليا للإذاعة والتلفزيون عام 2013 قبل سفرها إلى برلين بفترة بسيطة جداً، وفازت وحيدة بيرتشين أيضاً عن الدور ذاته عن الموسم الرابع منه بجائزة أفضل ممثلة في حفل جوائز جمعية الصحفيين الذهبية العشرين لعام 2014 .

وقبل نشر هذه التساؤلات بفترة قليلة صرح المنتج تيمور ساوجي بأنه لا يوجد لديه إطلاقاً أي مانع يحول دون عمله ثانيةً مع الممثلة مريم أوزيرلي، خاصةً وأن عقد تعاونه معها ما زال سارياً ومدته 5 سنوات كاملة لم تنته بعد، وأكد أنّه تفهّم اضطرارها للإنسحاب جراء مرضها لكنها الآن أصبحت بخير وقادرة على العمل والتألق مجدداً متى أرادت هي ذلك.

ومن الآن ينتظر كثيرون عودة الممثلة مريم أوزيرلي إلى اسطنبول بعد أن صرحت على صفحتها في "تويتر"عزمها على زيارة تركيا مع ابنتها لارا للراحة والإستجمام ودراسة ما عرض عليها من أعمال درامية وسينمائية.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"