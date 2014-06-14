“يوتيوب” يستجيب لمساعي مصر ويرفع فيديو واقعة التحرش بميدان التحرير

استجاب موقع “يوتيوب” الالكتروني إلي الرغبة التي عبرت عنها العديد من مؤسسات الدولة المصرية ، والعديد من المواطنين المصريين في رفع مقطع الفيديو الخاص بواقعة التحرش التي حدثت بميدان التحرير من على الموقع ، وأنه طبقاً لسياسة الموقع المعمول بها في هذا الشأن ، تم حذف كافة المشاهد التي يمكن من خلالها التعرف على الضحية.

وصرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية ، “إنه حرصًا على التلبية الكاملة للرغبة التي كانت قد عبرت عنها ضحية واقعة التحرش ، وباِسم قيمنا النبيلة وتعاليم أدياننا السماوية السمحة ، فإن مؤسسة الرئاسة تهيب بكل مواطن مصري ، مسلم ومسيحي ، قام بتحميل محتوى الواقعة برفعه من على الموقع احتراماً لرغبة الضحية ، والتزاما بقيمنا الإنسانية والدينية”.

وأشار إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بقيام مؤسسة الرئاسة باتخاذ اللازم نحو أي طلبات لحالات أخرى لسيدات مصريات تضررن معنويًا جراء بث مقاطع فيديو لهن أثناء تعرضهن لحوادث مشابهة.

جدير بالذكر أن أي محتوى يتم تحميله على الموقع المذكور، تكون إمكانية رفعه لطرفين دون سواهما “الموقع ذاته ، والشخص الذي قام بتحميل المحتوى على الموقع”.

أ ش أ