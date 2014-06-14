بالصور…منظمات حقوقية تنظم وقفة احتجاجية للتنديد بالتحرش أمام الأوبرا

نظمت عدد من المنظمات المدنية، و الحقوقية وقفة احتجاجية أمام دار الأوبرا المصرية، اليوم السبت، للتنديد بوقائع التحرش و الاعتداءات الجنسية التى وقعت فى الفترة الأخيرة.

ورفع المشاركون لافتات كان من بينها :”مش هخاف و هنزل” – ” قالوا عندهم كبت طب 7 سنين يتحرش ليه ؟”-”البنت ب 100 راجل”- “جسمى ملكى مش ملكية عامة”، فيما تواجدت قوات الشرطة بكثافة فى محيط الأوبرا، إضافًة إلى وجود ملحوظ للشرطة النسائية لتأمين و تنظيم الوقفة.

وطالب المشاركون بتفعيل قانون لمناهضة العنف الجنسي، بضرورة إنشاء جهاز شرطي خاص لحماية النساء في الشوارع، وإنشاء مراكز تأهيل نفسي للمتعرضات للتحرش وأيضا للمتحرشين.

وأكداوا علي ضرورة إيجاد همزه وصل بين الحكومة والمجتمعات المدنية التي تعمل على هذا الملف والتعاون المستمر للقضاء على هذه الظاهرة، معلنين أن هذه الوقفة الأولي ولكن ليست الأخيرة، ولكن ستستمر فى جميع المحافظات شهرياً.

(المراسل| مارينا ميلاد)