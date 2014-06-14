الصحة تعدم 93 طن و51 كيلوجرام من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إعدام 93 طن و 51 كيلو جرام من المنتجات الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالسوق المحلي بالإضافة إلي إعدام 9984 لتر سوائل غير صالحه ، كما تم التوصية بإيقاف تشغيل عدد 553 منشآة غذائية ، وذلك خلال حملات في إطار الجهود المنتظمة التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان لضمان سلامة الغذاء حرصاً على الصحة العامة للمواطنين وحمايتهم من الممارسات الضارة خاصة التي قد تلحق أضراراً بصحة المواطن وسلامته.

وأشار بيان وزارة الصحة اليوم إلي تتبنيها سياسة الوقاية خير من العلاج بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة ، لافتًا إلى قيام القطاع الوقائي بالوزارة بتنفيذ حملات مركزية من الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالوزارة والمحافظات وتم تغطية جميع المحافظات مصر بإجمالي 27 محافظة خلال الأسابيع الماضية باتخاذ العديد من الإجراءات من متابعة الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية ومتابعة الشهادات الصحية للعاملين وفحص المنتجات ظاهرياً وسحب عينات للفحص للصلاحية للاستهلاك الآدمي .

وأضاف البيان أنه تم المرور على عدد (32275) منشآة غذائية كما تم سحب عدد (36704) عينة من أصناف الأغذية المتداولة بالأسواق وأرسلت للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة لوزارة الصحة والسكان وقد تم تحرير عدد (8281) محضر حيال المخالفات التي تم ملاحظتها أثناء المرور طبقاً للقوانين والقرارات الوزارية.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان على الرقابة المستمرة والدورية لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.