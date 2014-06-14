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حملة تطوعية لتنظيف شوارع أسوان وإزالة الملصقات الانتخابية

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حملة تطوعية لتنظيف شوارع أسوان وإزالة الملصقات الانتخابية حملة تطوعية لتنظيف شوارع أسوان وإزالة الملصقات الانتخابية

حملة تطوعية لتنظيف شوارع أسوان وازالة الملصقات الانتخابية

 

نظم مجموعة من طلاب المدارس والشباب و ربات البيوت، حملة نظافة لشوارع مدينة أسوان ، تهدف إلى إعادة المظهر الحضارى لشوارع المحافظة.

ومن ناحيتها قالت أمنية يوسف مسئولة الحملة، إنه تم تدشين الحملة من خلال مواقع التوصل الإجتماعى و المعارف و الأصدقاء بهدف المساهمة فى إضفاء صورة جمالية لمحافظة أسوان ،موضحة أن جميع العاملين فى الحملة متطوعين ولا يتبعون لأى جهة و معظمهم من طلاب المدراس من 12 إلى 14 سنة.

وتابعت، أن اعمال الحملة تشمل تنظيف الشوارع و إزالة الملصقات الانتخابية من على الجدران ، ومن المقرر تنظيم حملات توعية لترشيد أستهلاك المياه والكهرباء والحفاظ على نظافة الشوارع مع حملة لتوزيع أكياس بلاستيكية للقمامة على المنازل .

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