بالصور .. محافظ أسوان يشارك فى حملة لإزالة الإشغالات والتعدى على أملاك الدولة

قاد اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين بشارع كسر الحجر ومناطق الشيخ هارون والسيل الجديد ومدخل كيما وسط تجاوب وترحيب من أهالى مدينة أسوان بعد احتلال هذه الإشغالات لأرصفة الشوارع وحرم الطرق مما يعيق الحركة المرورية للمشاة والسيارات حيث قامت قوات من مديرية أمن أسوان وعمال وموظفى أجهزة المحافظة من مجلس المدينة والأحياء مدعمين بالمعدات الثقيلة وسيارات النقل بإزالة 200 حالة تعدى وإشغال طريق علي جانبي الطريق من الباعة الجائلين والأكشاك العشوائية الغير مرخصة وأثناء قيامه بالإشراف على حملة الإزلالات.

أوضح محافظ أسوان، بأن الحكومة بكل أجهزتها الأمنية والتنفيذية لن تتوانى فى تطبيق القانون بكل حزم للقضاء على كل مظاهر الفوضى حيث لن نترك هذه المخالفات قائمة مهما طال أمدها.

وأكد مصطفى يسرى على أن إعادة الانضباط للشارع الأسوانى والضرب بيد من حديد على المخالفين يأتي فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى، لافتاً إلى أن هناك تنسيق كامل مع اللواء حسن السوهاجى مدير أمن أسوان، لتنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع والتى تتواكب مع تشديد الرقابة المرورية بكافة المحاور والشوارع الرئيسية داخل المدن وبالطرق السريعة للحد من الحوادث والمواقف العشوائية وللقضاء علي الانسداد المرورى , بجانب منع دخول سيارات النقل الثقيل للمدن إلا فى المواعيد المحددة، لذلك ووجه المحافظ بضرورة تشديد الرقابة الأمنية بالتعاون مع المحليات لعمل دوريات للمرافق لتحقيق المراقبة الكاملة علي عدم عودة أي إشغالات مرة أخري ، وخاصة داخل الأسواق مع القيام برفع المخلفات الناتجة عن حملات الإزالات أول بأول لإعادة الوجه الحضاري لمدينة أسوان.