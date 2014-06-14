أخبار عاجلة

كوبا إيطاليا: جدول مباريات كأس إيطاليا - الثلاثاء والأربعاء 4 و 5 إبريل -
عقب هجوم سان بطرسبرج: بوابة تاريخية في برلين بدون ألوان علم روسيا -
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة -
مدير أمن القاهرة يتفقد حريق نادي الجزيرة -
حكمدار العاصمة : صالة جمباز الجزيرة احترقت بالكامل.. ولا شبهة جنائية -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية: 10 سيارات للإطفاء -
إخماد النيران بعد احتراق صالة جمباز الجزيرة بالكامل -
نشوب حريق داخل نادي الجزيرة -
أحدث أسماء مواليد البنات والبنين لعام 2017 -
بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور .. محافظ أسوان يشارك فى حملة لإزالة الإشغالات والتعدى على أملاك الدولة

Google+ Print
بالصور .. محافظ أسوان يشارك فى حملة لإزالة الإشغالات والتعدى على أملاك الدولة بالصور .. محافظ أسوان يشارك فى حملة لإزالة الإشغالات والتعدى على أملاك الدولة

اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان

 

قاد اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين بشارع كسر الحجر ومناطق الشيخ هارون والسيل الجديد ومدخل كيما وسط تجاوب وترحيب من أهالى مدينة أسوان بعد احتلال هذه الإشغالات لأرصفة الشوارع وحرم الطرق مما يعيق الحركة المرورية للمشاة والسيارات حيث قامت قوات من مديرية أمن أسوان وعمال وموظفى أجهزة المحافظة من مجلس المدينة والأحياء مدعمين بالمعدات الثقيلة وسيارات النقل بإزالة 200 حالة تعدى وإشغال طريق علي جانبي الطريق من الباعة الجائلين والأكشاك العشوائية الغير مرخصة وأثناء قيامه بالإشراف على حملة الإزلالات.

أوضح محافظ أسوان، بأن بكل أجهزتها الأمنية والتنفيذية لن تتوانى فى تطبيق القانون بكل حزم للقضاء على كل مظاهر الفوضى حيث لن نترك هذه المخالفات قائمة مهما طال أمدها.

وأكد مصطفى يسرى على أن إعادة الانضباط للشارع الأسوانى والضرب بيد من حديد على المخالفين يأتي فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى، لافتاً إلى أن هناك تنسيق كامل مع اللواء حسن السوهاجى مدير أمن أسوان، لتنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع والتى تتواكب مع تشديد الرقابة المرورية بكافة المحاور والشوارع الرئيسية داخل المدن وبالطرق السريعة للحد من الحوادث والمواقف العشوائية وللقضاء علي الانسداد المرورى , بجانب منع دخول سيارات النقل الثقيل للمدن إلا فى المواعيد المحددة، لذلك ووجه المحافظ بضرورة تشديد الرقابة الأمنية بالتعاون مع المحليات لعمل دوريات للمرافق لتحقيق المراقبة الكاملة علي عدم عودة أي إشغالات مرة أخري ، وخاصة داخل الأسواق مع القيام برفع المخلفات الناتجة عن حملات الإزالات أول بأول لإعادة الوجه الحضاري لمدينة أسوان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد

«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد