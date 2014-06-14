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بالصور.. تل أبيب تتضامن مع إسرائيليين مفقودين بصورة كلب مع لافتة: أعيدوا أبناءنا

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بالصور.. تل أبيب تتضامن مع إسرائيليين مفقودين بصورة كلب مع لافتة: أعيدوا أبناءنا بالصور.. تل أبيب تتضامن مع إسرائيليين مفقودين بصورة كلب مع لافتة: أعيدوا أبناءنا

دشن نشطاء إسرائيليون «هاش تاج» باسم «أعيدوا لنا أبناءنا»، للتضامن مع الإسرائيليين الثلاثة، المفقودين في الضفة الغربية، والذين أعلنت تل أبيب تعرضهم لـ«عملية خطف» من قبل فلسطينيين، دون أن تتهم فصيلًا فلسطينيًا بعينه.

ومن بين الصور التي نشرها الإسرائيليون للتضامن مع الإسرائيليين الثلاثة المفقودين، على الـ«هاش تاج»، والصفحة المخصصة للتضامن معهم، صورة كلب يحمل لافتة، مكتوب عليها جملة: «أعيدوا لنا أبناءنا».

وتأتي هذه الحملة الإسرائيلية على غرار حملة دولية، شاركت فيها العديد من الشخصيات العامة، مثل زوجة الرئيس الأمريكي، والممثلة أنجلينا جولي، بعنوان «أعيدوا لنا بناتنا»، تضامنًا مع 200 فتاة نيجيرية، اختطفتهن جماعة «بوكو حرام»، الإسلامية في نيجيريا.

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