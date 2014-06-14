نشطاء يدعون لوقفة احتجاجية الأربعاء المقبل اعتراضًا على تصريحات الأنبا بولا

دعا عدد من النشطاء الأقباط إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم اأربعاء المقبل فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية تزامنًا مع محاضرة البابا الإسبوعية، اعتراضًا على تصريحات اأنبا بوﻻ، والتى دعا فيها إلى نسيان أحداث ماسبيرو وماحدث فيها، ومطالبته بعدم التدخل فى الشأن السياسى مرة أخرى.

هذا واستنكر مينا ثابت عضو مؤسس باتحاد شباب ماسبيرو تصريحات الأنبا بولا، وقال فى تصريح خاص ل “ONA”، “ما الغرض من هذه التصريحات فى هذا الوقت.. القضية لم يؤخذ فيها خطوات جديدة، ولم تمت، والتبرير الذى برره الأنبا بولا غير صحيح، فلا يوجد نظام سوى يتستر على جرائم، ومهما الزمن طال أو قصر سنطالب بمحاسبة المسئول عن هذه الجريمة.

وأضاف عضو ماسبيرو، “على الأساقفة ألا يقحموا أنفسهم فى السياسة والاكتفاء بالشئون الكنسية، فهم فى الأصل رهبان، واستمرار تصريحات الأنبا بولا تتطلب رد قوي من البابا، والذى قال أنه يريد فصل الكنيسة عن الدولة واتخاذ مايراه مناسبًا فى هذا الشأن”.