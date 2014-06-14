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برشلونة يعرض سونج للبيع بـ25 مليون يورو

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برشلونة يعرض سونج للبيع بـ25 مليون يورو برشلونة يعرض سونج للبيع بـ25 مليون يورو

سيوافق برشلونة على بيع لاعب وسطه ألكسندر سونج إن وصل النادي الكتالوني عرضا يبلغ 25 مليون يورو.

لاعب منتخب الكاميرون كان نجما مميزا في الدوري الإنجليزي وهو يلعب بقميص أرسنال.

جذب سونج أعين برشلونة بمستواه كلاعب ارتكاز، وتعاقد معه النادي الكتالوني حتى يكون احتياطيا لسيرجيو بوسكتس.

سونج قدم مستويات متوسطة أو أقل مع البلوجرانا، ليقرر النادي الكتالوني عرضه للبيع بحسب صحيفة ماركا الإسبانية.

صحيفة ماركا تقول إن اللاعب مطلوب في مانشستر يونايتد وفي تشيلسي كذلك.

ويشارك سونج حاليا في كأس العالم 2014، ويقود الكاميرون مع صامويل إيتو في مجموعة البرازيل وكرواتيا والمكسيك.

ومنتخب الكاميرون سقط في أول مباراياته بالمجموعة الأولى أمام المكسيك.

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