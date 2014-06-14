"اليوم السابع": مبارك يرفض التقدم بطلب للحصول على "عفو رئاسى"

تحت عنوان "مبارك يرفض التقدم بطلب للحصول على عفو رئاسى"، تقرأ على صفحات "اليوم السابع" فى عدد غد الأحد، تأكيدات فريد الديب محامى الرئيس الأسبق ثقة موكله فى البراءة، واستبعاده فكرة اللجوء إلى طلب عفو رئاسى استناداً إلى تقارير حالته الصحية.

وتقرأ على صفحات عدد الأحد من "اليوم السابع" كواليس لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وموافقته على إنشاء بيت الزكاة، كهيئة مستقلة تتبع المشيخة، فضلاً عن استقبال الرئيس لوفد أصدقاء مصر فى البرلمان البريطانى، وتأكيده استمرار مصر حكومة وشعباً فى استكمال خطوات خارطة الطريق.

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