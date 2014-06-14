وزير ماليزي يطلب إجازة عبر «تويتر» لمشاهدة كأس العالم..ورئيس الوزراء يرد بتغريدة

رفض رئيس الوزراء الماليزي، نجيب عبد الرزاق ، أمس الجمعة ، طلبا مرحا للحصول على إجازة مرضية من وزير الشباب والرياضة الذي قال إنه مرض بعد مشاهدة المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم 2014 التي تستضيفها البرازيل.

وقال وزير الشباب والرياضة خيري جلال الدين أبو بكر في تغريدة بعد فترة قصيرة من المباراة قرابة الفجر بالتوقيت المحلي، إنه يعاني من حمى وجسده يؤلمه.

وكتب خيري تغريدة باللغة الماليزية إلى نجيب:” أسف لا يمكنني الذهاب إلى العمل اليوم، سوف أرسل شهادة طبية غدا”.

غير أن نجيب تجاهل الالتماس ورد في تغريدة باللغة الانجليزية :” أنا سعيد انك تشعر انك بصحة جيدة للمجئ إلى اجتماع مجلس الوزراء”.

وانضم خيري إلى نحو ألف شخص لمشاهدة المباراة الافتتاحية لكأس العالم بين البرازيل وكرواتيا عبر شاشة عملاقة وضعت أمام متنزه في كوالالمبور، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الماليزية الرسمية (برناما).

ويستعد العمال الماليزيون لانخفاض في الإنتاج خلال فترة المباريات التي تستمر شهرا نظرا لان العاملين يصلون متأخرا ويكون أداءهم متدنيا أو لا يحضرون.