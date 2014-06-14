ضبط 10 متهمين اغتصبوا سيدة وهتكوا عرض شقيقتها وقاموا بتصويرهن في مشاهد جنسية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط 10 متهمين، قاموا باغتصاب سيدة وهتك عرض شقيقتها.

تلقى اللواء حسن عبد الحى مدير أمن الدقهلية، اخطارا من العميد السعيد عمارة مدير المباحث الجنائية، بجريمة اغتصاب بطريق منشية النصر – كفر يوسف بمركز شربين، بعد قيام 12 متهم بإغتصاب ربة منزل وهتك عرض شقيقتها داخل أحد الأراضى الزراعية بقرية منشية النصر، وقيام أحد المتهمين بإطفاء سيجارة مشتعلة بالفخذ الأيمن للفتاة، لاجبارها على التسليم لاغتصابها وتصويرهما فى بعض المشاهد الجنسية وتوزيعها على شباب القرية وإجبارهما بالتوقيع على إيصالات أمانة على بياض وسرقة تيلفون محمول.

تقدمت السيدة – ع 25 سنة ربة منزل متزوجة وشقيقتها نورهان 14 سنة طالبة، بلاغا بأنهما أثناء السير فى طريقهما لقريتهما قام كل من عطية السعيد عبدة عبدالحميد 26 سائق وعادل محمد حسن محمد عجينة 24 سنة ائق توك توك ويقيمان بقرية منشية النصر، بإصطحابهما إلى إحداى الاراضى الزراعية بالاكراة وقاموا بالاتصال على كل من كامل السعيد على 25 سنة عامل – محمود محمد عبدالباقى 26 سنة فلاح – أحمد على السيد سالم 23 سنة عاطل – حسام الدين مصطفى محمد على 31 صاحب مكتبة – إسلام عادل حسن عبدالباقى 19 سنة طالب – عبداللة عبدالمنعم عبدالوهاب 29 سنة سائق معداتيقيمون بقرية منشية النصر – فتحى السيد فتحى جاد 30 سنة عامل – السيد إبراهيم عبدالفتاح 20 طالب ويقيمان بناحية أم السعود – هشام مجدى أحمد 25 سنة ميكانيكى ومقيم بكفر الوكالة – وليد محمد عبدالباقى السيد 26 سنة ميكانيكى ومقيم بكفر يوسف.

وأكدت التحريات قيام المتهمين بتجريدهما من ملابسهما تحت تهديد السلاح الابيض وإغتصاب الاولى بالتناوب وهتك عرض المجنى عليها الثانية وإطفاء سيجارة فى جسد الطالبة وتصويرهما فى مشاهد جنسية بواسطة المحمول وإجبارهما على التوقيع على بياض.

تمكنت المباحث من ضبط جميع المتهمين ماعد متهمان هاربان.