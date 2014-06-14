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رئيس ألمانيا يبعث برسالة تهنئة للسيسى لتوليه مهام رئاسة مصر

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رئيس ألمانيا يبعث برسالة تهنئة للسيسى لتوليه مهام رئاسة مصر رئيس ألمانيا يبعث برسالة تهنئة للسيسى لتوليه مهام رئاسة مصر

الرئيس السيسى

أعرب يواخيم غاوك رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية عن تهانيه للرئيس عبد الفتاح بمناسبة توليه مسؤولية رئاسة جمهورية العربية عقب انتخابات رئاسية نزيهة ، معربًا عن تمنياته للرئيس السيسي بالنجاح والتوفيق فى مواجهة مهامه.

وقال الرئيس الألماني ـ في برقية تهنئة للرئيس السيسي اليوم ـ أن ألمانيا ومصر تربطهما علاقات تقليدية وثيقة ، وأن ألمانيا تتابع التطورات فى مصر ببالغ الاهتمام ، ونوه بالتعاون والشراكة بين البلدين.

وأضاف ” يسعدني أن أعرب لكم عن أطيب التهانى القلبية بمناسبة انتخابكم رئيسًا لجمهورية مصر العربية ، حيث تربط بين ألمانيا ومصر علاقات تقليدية وثيقة ، ولذلك فإن ألمانيا تتابع التطورات فى مصر ببالغ الاهتمام ، وإن بلدكم يقف أمام تحديات كبيرة ، والدور البارز المنوط بفخامتكم فى هذا الصدد هو لم شمل الناس فى مصر ، ويمكنكم الاعتماد فى هذا السياق على التعاون والشراكة مع ألمانيا ، وأتمنى لكم كل النجاح والتوفيق فى مواجهة المهام والتحديات المطروحة أمامكم ، وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام”.

أ ش أ

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