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القنصلية المصرية العامة في جدة تواصل متابعة أوضاع المصريين الموقوفين بالسعودية

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القنصلية المصرية العامة في جدة تواصل متابعة أوضاع المصريين الموقوفين بالسعودية القنصلية المصرية العامة في جدة تواصل متابعة أوضاع المصريين الموقوفين بالسعودية

تواصل القنصلية المصرية العامة في جدة متابعة أوضاع الموقوفين المصريين في المملكة العربية ، حيث استطاعت خلال الأسبوع الماضي تسفير 77 موقوفًا غادروا السعودية بالفعل من بينهم أربع سيدات وطفلان.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية ـ في بيان اليوم ـ أن القنصلية العامة المصرية في جدة تواصل جهودها هذا الأسبوع من أجل حث المسؤولين علي إنهاء معاملات المتأخرين بالعنابر، حيث تم إنهاء 10 معاملات بإخلاء طرفهم من الترحيلات ومنحهم بيان سفر.

وأضافت الخارجية أنه ـ وفي سياق آخر وفي ضوء جهود القنصلية العامة في جدة ـ تم إطلاق سراح عدد من الموقوفين ظهر يوم الأربعاء الماضي الموافق 11 يونيو.

أ ش أ

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