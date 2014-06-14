خبير بالحركات الإسلامية:الإخوان تسعى لإنشاء كيانات جديدة تعبر عنها

قال خالد الزعفرانى الخبير بالحركات الإسلامية، إن "بيان القاهرة" ومحاولاته لتكوين حركات لقيادة المظاهرات لن تجد من يستجيب لها، مشيرا إلى أن الشعب المصرى يفضل الاستقرار بدلا من المظاهرات المستمرة.

وأضاف الزعفرانى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن "بيان القاهرة" هو شكل جديد للإخوان خلال المرحلة المقبلة للدخول فى الحياة السياسية وممارسة الضغط على الحكومة من أجل العودة للمشهد السياسى، لافتا إلى أن الجماعة سوف تسعى خلال الفترة المقبلة لإنشاء كيانات جديدة تعبر عنها.

وكان عدد من الشخصيات السياسية أبرزهم السفير إبراهيم يسرى، والدكتور سيف الدين عبد الفتاح، وعبد الرحمن يوسف القرضاوى، أعلنوا عما يسمى "بيان القاهرة"، يضم عددا من أعضاء الأحزاب المكونة لتحالف دعم الإخوان.