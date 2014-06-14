مشروع مجتمعى لتعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية بالبحر الأحمر

أكد رئيس الشبكة العربية للبيئة والتنمية الدكتور عماد عدلى، أنه سيتم العمل على تعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية فى محافظة البحر الأحمر من خلال مشاركة الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى مع الحكومة.

جاء ذلك على هامش حضوره فعاليات مؤتمر وزراء البيئة العرب المنعقد بالغردقة.

وقال عدلي، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هناك تعاونًا مع محافظ البحر الأحمر خلال المرحلة المقبلة للاستفادة من الطاقة الشمسية باعتبارها طاقة نظيفة وصديقة للبيئة وعمل مبادرات وحوارات مجتمعية من أجل دعم مشروع استخدامات الطاقة الشمسية.

وأضاف أن المحافظة بها رمال تستخدم فى أجهزة خلايا الطاقة الشمسية ونعمل على الاستفادة منها بجانب وضع ألواح توليد الطاقة الشمسية أسفل أعمدة محطة الرياح العملاقة فى شمال الغردقة و الزعفرانة للاستفادة من المساحة الموجودة واستغلالها ونعظم الاعتماد على محطات التحلية فى توفير مياه الشرب وهى الأفضل والأنسب فى المرحلة القادمة.

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