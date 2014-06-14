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عالم كبد يابانى: أدوية فيروس c الجديدة تقضى على المرض بنسبة 100% بحلول 2015

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عالم كبد يابانى: أدوية فيروس c الجديدة تقضى على المرض بنسبة 100% بحلول 2015 عالم كبد يابانى: أدوية فيروس c الجديدة تقضى على المرض بنسبة 100% بحلول 2015

صرح البروفوسير ماساو أوماتا أكبر علماء الكبد فى اليابان ومؤسس الاتحاد الآسيوى للكبد منذ 39 عاما لـ"اليوم السابع"، خلال انعقاد المؤتمر الدولى للجمعية الآسيوية للكبد APASL"، أن الأدوية الجديدة فى علاج فيروس سى لها فائدة وتأثير كبير على مرضى تليف الكبد، حيث أعطى أملا كبيرا جدا لكل مرضى الكبد فى العالم، بأن أعلن أن الأدوية التى تعطى بالفم بدون حقن قد تصل نتائجها خلال العام القادم نهاية 2015 إلى ما يقرب من 100 %.

وقال إنه بهذا العلاج الذى يزيل سبب التليف، فإنه من المتوقع أن تتحسن بدرجة ملحوظة درجة التليف الموجودة لدى هؤلاء المرضى، وبالتالى لن يكونوا معرضين فى المستقبل لأى نوع من المضاعفات، وذكر أنه فى حال تحقق ذلك سيكون ذلك أهم إنجازات الطب منذ اكتشاف البنسلين.

وقال إن ذلك سوف يقلل فى المدى المتوسط والبعيد بدرجة كبيرة أعداد المرضى المعرضين لأورام الكبد.

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