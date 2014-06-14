أكاديمية البحث: ورشة التكنولوجيا للتعريف بأحدث التقنيات الحيوية

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، إن الورشة التى ستعقد بالمركز القومى للبحوث يوم الاثنين المقبل تحت عنوان "دور التكنولوجيا الحيوية فى التنمية الاقتصادية فى مصر" تهدف إلى تبادل الخبرات والتعريف بأحدث الأبحاث العلمية وآخر ما توصلت إليه التقنيات الحيوية وتطبيقاتها فى مجالات "صناعة الدواء, صناعة الأمصال واللقاحات, زراعة الأنسجة, إنتاج الغذاء, الأسمدة والمبيدات الحيوية, الطاقة الحيوية, التطبيقات البيئية, صناعة النسيج وصناعة الجلود".

وأضاف صقر خلال تصريحات صحفية أن الطرق التقليدية للنهوض بالإنتاج الزراعى والتغلب على أمراض العصر وتخليق الدواء التى تساعد الإنسان على التغلب على آلامه لم تعد كافية، لافتًا الى أنه لابد من البحث عن تقنيات بديلة تتفوق على الطرق التقليدية فى النهوض بالإنتاج الزراعى وغيره.

وأشار صقر إلى أن التكنولوجيا الحيوية المتقدمة بما فى ذلك استزراع الخلايا والأنسجة وإنتاج محاصيل مهندسة وراثيًا، وفك شفرات الجينوم للمحاصيل الاقتصادية المهمة، وبالتالى التعرف على الجينات المهمة والبصمات الوراثية وتطبيقاتها المتلاحقة فى الطب والتشخيص والطب الشرعى والعلاج بالجينات والاستنساخ وغير ذلك هو المخرج الوحيد والمناسب حتى تستطيع الإنسانية الاستمرار فى التغلب على الظروف المعاكسة والتعايش معها.

وأوضح أن التطبيقات الناجمة عن التكنولوجيا الحيوية لا تتحقق إلا بدمج عدد كبير من المجالات العلمية والتكنولوجية، فعلم التقنية الحيوية علم متعدد الجوانب، ويعتمد على الكثير من العلوم الأخرى كالفيزياء الأحيائية التطبيقية، والكيمياء، وعلم الأحياء الدقيقة والكيمياء الحيوية، وعلم الوراثة، وعلم الفيزيولوجيا، وعلم الأحياء الجزيئى، وعلم الإنزيمات، والكيمياء التحليلية، وعلوم الأغذية، والهندسة الكيميائية، والأحياء المجهرية الصناعية وغيرها.