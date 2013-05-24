العشرات من رجال الأعمال يصلون غزة فى زيارة تضامنية

وصل إلى مدينة غزة مساء أمس الخميس، العشرات من رجال الأعمال من دول الخليج فضلا عن فلسطينيين ورجل أعمال تركى من أصل فلسطينى، فى زيارة وصفت بـ"التضامنية".

وعقدت وزارة الاقتصاد الوطنى الفلسطينى فى الحكومة المقالة بغزة، مساء أمس الخميس، حلقة نقاش، مع رجال الأعمال الأجانب فى فندق "أرك ميد" بمدينة غزة، لـ"مناقشة وعرض الأفكار الاستثمارية التى يحتاجها القطاع، وآليات التسهيل الحكومى للمشاريع المقترحة".

وكان من المقرر وصول رجال أعمال إلى قطاع غزة، الأحد الماضى للمشاركة فى "ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني"، قبل أن يتم تأجيله بسبب إغلاق معبر رفح الحدودي، عقب حادثة خطف الجنود المصريين.

وأفاد محمد المنسى عضو اللجنة التحضيرية لملتقى الاستثمار الفلسطينى لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء أن 40 مستثمراً خليجياً وعدد من رجال الأعمال الفلسطينيين المستثمرين فى الخارج، إضافة إلى رجل أعمال تركى - من أصل فلسطيني-، وصلوا غزة.

وأضاف: لم يتم إلغاء الملتقى بل تأجيله إلى أجل غير مسمى".

وأكدت مصادر مطلعة لمراسلة الأناضول أن رجال الأعمال سيغادرون القطاع بحلول مساء اليوم الجمعة.