الجبهة الوسطية: فصل أحمد نعينع وآخرين خطوة إيجابية وتصدى للتشيع

أشادت الجبهة الوسطية بمواجهة العنف والتطرف بقرار مجلس نقابة القراء، بفصل 4 أعضاء من النقابة وإسقاط عضويتهم؛ لسفرهم لإيران والعراق دون تصريح، وقيامهم برفع الأذان الشيعى، خلال فترات سابقة فى تلك البلدان، وهم القارئ أحمد نعينع، والدكتور فرج الله الشاذلى، والشيخ عبد الفتاح الطاروطى، والشيخ طه النعمانى.

وقال صبرة القاسمى مؤسس الجبهة الوسطية فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "نشيد بموقف نقابة القراء لأنه يصب فى مصلحة الدين الإسلامى والمسلمين كما أنه يصب فى مصلحة الدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه".

وأضاف: "هذه القرار يصب فى مصلحة الأمن القومى المصرى، مثل هذه القرارات تمنع المد الشيعى وتتصدى له"، وتابع: "فصل هؤلاء القراء واتخذ مثل هذه القرارات تعتبر إنذار شديد اللهجة لمن يتبنون المنهج الشيعى فى مصر".

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