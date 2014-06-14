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مستشار مصر السياحى ببكين: أمن وأمان السائح من أهم أولوياتنا

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مستشار مصر السياحى ببكين: أمن وأمان السائح من أهم أولوياتنا مستشار مصر السياحى ببكين: أمن وأمان السائح من أهم أولوياتنا

شهد اليوم الثالث للمشاركة المصرية فى معرض هونج كونج الدولى للسياحة ITE الذى يُعقد فى هونج كونج الصينية خلال الفترة من 12 إلى 15 يونيو الحالى مجموعة من اللقاءات المهنية والإعلامية التى عقدها المستشار السياحى المصرى فى بكين أبو المعاطى شعراوى، وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة السياحة التى تعتمد على المشاركة فى كافة المحافل السياحية الدولية بهدف إرساء صورة ذهنية إيجابية عن المقصد السياحى المصرى والتأكيد على أن دائما ترحب بزائريها من كافة دول العالم.

وقد كان اللقاء الأول مع EGL وهو من منظمى الرحلات الرائدة فى التعامل مع مصر وتلى ذلك اجتماع مع Human China Travel Service ثم شركة China Travel Service of Nanning وشركة Palace International Travel Group وشركةEvergreen Entertainment و Sichuan Hope.

وخلال هذه الاجتماعات تم استعراض الجهود الترويجية التى تمت فى السوق الصينية ومنها تنظيم مسابقات بجوائز على مواقع وسائل التواصل الاجتماعى علاوة على تنظيم 6 ورش عمل بالتعاون مع عدد من منظمى الرحلات، كما تم التأكيد على أن أمن وأمان السائح من أولويات المصرية، وأن كافة الجهات المعنية فى مصر تتكاتف لتحقيق أقصى درجات الأمن.

وفيما يتعلق باللقاءات الإعلامية فقد بدأت بلقاء مع جريدة Hong Kong Commercial Daily والموقع الإخبارى People’s Daily Online ومجلة Travel Weekly Events، حيث تم التأكيد على أن مصر لديها من المقومات السياحية والأنماط السياحية المختلفة ما يضمن إرضاء كافة الأذواق، كما أن هناك أنماط جديدة بالنسبة للسائح الصينى أو من هونج كونج (والمعروف بشغفه بالسياحة الثقافية) مثل سياحة السفارى وقيادة السيارات.

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مصر 365

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