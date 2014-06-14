استراحة - المتأهلون والهابطون.. الشرطة مع الزمالك والجيش يلعب فاصلة الهبوط

يشتعل صراع القمة والهبوط في المجموعة الثانية من الدوري المصري في الجولة الأخيرة من المسابقة.
وينقل لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لصراعي القمة والهبوط.
صراع القمة
- الزمالك يقلب الطاولة على الشرطة بعد التأخر بهدف لتقدم بهدفين.
- الإسماعيلي تقدم على بتروجت بهدف لحسني عبد ربه قبل أن يتعادل الفريق البترولي بأقدام شوقي السعيد في مرماه.
الوضع الآن: بتروجت والشرطة إلى الدورة الرباعية
صراع الهبوط
- تليفونات بني سويف يتقدم على المصري بهدفين مقابل هدف.
- الحدود يتقدم على وادي دجلة بهدف نظيف
- الجيش والمنيا يتعادلان سلبيا
الوضع الآن: الجيش يخوض مباراة فاصلة مع تاسع المجموعة الأولى بعد هبوط القناة والمنيا رسميا.