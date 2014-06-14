أخبار عاجلة

كوبا إيطاليا: جدول مباريات كأس إيطاليا - الثلاثاء والأربعاء 4 و 5 إبريل -
عقب هجوم سان بطرسبرج: بوابة تاريخية في برلين بدون ألوان علم روسيا -
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة -
مدير أمن القاهرة يتفقد حريق نادي الجزيرة -
حكمدار العاصمة : صالة جمباز الجزيرة احترقت بالكامل.. ولا شبهة جنائية -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية: 10 سيارات للإطفاء -
إخماد النيران بعد احتراق صالة جمباز الجزيرة بالكامل -
نشوب حريق داخل نادي الجزيرة -
أحدث أسماء مواليد البنات والبنين لعام 2017 -
بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

19 أغسطس..الحكم على فريد الديب بتهمة سب عضو سابق بهيئة الرقابة الإدارية

Google+ Print
19 أغسطس..الحكم على فريد الديب بتهمة سب عضو سابق بهيئة الرقابة الإدارية 19 أغسطس..الحكم على فريد الديب بتهمة سب عضو سابق بهيئة الرقابة الإدارية

 

فريد الديب

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد عامر جادو، قضية محاكمة كلاً من فريد الديب المحامى، ومحمد حسن البنا رئيس تحرير صحيفة الأخبار، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم بصفته، بتهمة بسب وقذف معتصم فتحى عضو هيئة الرقابة الإدارية السابق لجلسة 19 اغسطس المقبل للنطق بالحكم.

وتحمل تلك الجنحة الصحفية رقم 8-9- 57 لسنة 2014، أقامها عن طريق الإدعاء المباشر معتصم محمد فتحى عبد الرؤوف عضو هيئة الرقابة الإدارية السابق، ضد كلا من فريد عباس حسن الديب المحامى، ومحمد حسن البنا رئيس تحرير صحيفة الأخبار، ورئيس مجلس إدارة أخبار اليوم بصفته، يتهمهم فيها بسبه وقذفه عن طريق النشر لحوار مع المتهم الأول يتضمن إساءة لشخص مقيم الدعوى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا