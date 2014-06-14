19 أغسطس..الحكم على فريد الديب بتهمة سب عضو سابق بهيئة الرقابة الإدارية

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد عامر جادو، قضية محاكمة كلاً من فريد الديب المحامى، ومحمد حسن البنا رئيس تحرير صحيفة الأخبار، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم بصفته، بتهمة بسب وقذف معتصم فتحى عضو هيئة الرقابة الإدارية السابق لجلسة 19 اغسطس المقبل للنطق بالحكم.

وتحمل تلك الجنحة الصحفية رقم 8-9- 57 لسنة 2014، أقامها عن طريق الإدعاء المباشر معتصم محمد فتحى عبد الرؤوف عضو هيئة الرقابة الإدارية السابق، ضد كلا من فريد عباس حسن الديب المحامى، ومحمد حسن البنا رئيس تحرير صحيفة الأخبار، ورئيس مجلس إدارة أخبار اليوم بصفته، يتهمهم فيها بسبه وقذفه عن طريق النشر لحوار مع المتهم الأول يتضمن إساءة لشخص مقيم الدعوى.