تأجيل محاكمة إماراتي بتهمة الاستيلاء على أكثر من مليار و500 مليون جنيه

أجلت محكمة جنح مصر الجديدة محاكمة سامى القرينى، بتهمة النصب على أكثر من 200 مواطن والاستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز مليار و500 مليون منهم ، مقابل حجز شقق لهم فى مشروع إسكان بالساحل الشمالي إداريا لجلسة الغد.

كانت البداية بتلقى رجال الإدارة العامة، لمباحث الأموال العامة بالقاهرة بلاغًا من كل من مواطن إماراتى، وزوجته، بقيام الفلسطينى “سامى.م.أ” وشهرته “سامى القرينى” 56 سنة، مهندس معمارى، والمدير المسئول وشريك بإحدى الشركات، لقيامه باستلام مبلغ ثلاثين مليون جنيه مصرى، نظير إنشاء مشروع سكنى بالساحل الشمالى.

وكشفت التحريات أن المذكور لم ينشئ المشروع بالكامل لتعثره فى استكمال المشروع لإنفاقه مبالغ مالية ببذخ، رغم قيامه باستلام مقدمات من المواطنين الراغبين فى حجز وحدات مصيفية بالمشروع المشار إليه، والتى تقدر بحوالى مليار ونصف المليار جنيه، مع قيامه بتزوير توقيع المبلغ بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، حتى تمكن من الاستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه.

أثبتت التحريات أن المتهم سبق بتقديم دعوى أمام النيابة تحت رقم 537 /2013 عرائض مصر الجديدة، بنفس المضمون حرصا منه على أموال المودعين وحاجزى تلك الوحدات بالمشروع، كما أفاد بتقدم نحو مائتى مواطن من حاجزى الوحدات ضد الشركة فى أماكن مختلفة بالنصب عليهم من قبل الشركة والمتهم.

كما أكدت تحريات الأموال العامة، قيام المتهم بصرفه مبالغ طائلة من الأموال التى تم الاستيلاء عليها من المواطنين على متطلباته الشخصية، وقيامه بإقامة حفلات كبيرة دعائية; لجذب المزيد من المواطنين، بالرغم من تعثر المشروع وتوقفه بهدف النصب والاحتيال على المواطنين واستيلائه على المبالغ المالية.