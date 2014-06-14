الخطيب: التدخل فى تعيين وزارة العدل اعتداء على السلطة التنفيذية

قال المستشار أحد الخطيب، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن محاولة بعض الشخصيات التخل فى اختيار وزير العدل يتعارض مع الدستور المصرى الذى يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، وإن رئيس الجمهورية بوصفه رئيس السلطة التنفيذية ويمتلك سلطة التشرع مؤقتًا من حقه اختيار الوزراء دون وصايا من أحد.

وأضاف الخطيب فى تصريحات صحفية، إن محاولة الدفع بأسماء معينة عبر وسائل الإعلام وعرضها على وزارة العدل، يرجع لصراع المصالح الشخصية والرغبة فى السيطرة ومايتبعها من إدارات هامة مثل الكسب غير المشروع وإدارة التحفظ والتفتيش القضائى القائم على نقل وترقة ومحاسبة القضاة، عن اختيار قضاة التحقيق بقضايا الفساد الهامة.

وأكد الخطيب، على ضرورة إبعاد تلك الوزارة عن احتكار مجموعة معينة بها أو تركها لصراع المصالح، حيث ان كل قضاة مصر أجلاء ومحل ثقة ولديهم من الخبرة والكفاءة لتولى منصب وزارة العدل.

وأوضح الخطيب، إن المجلس الأعلى للقضاء بوصفه الجهة الرسمية المسئولة عن مصالح وشئون القضاة يملك دون غيره إبداء الرأى الاستشارى بصورة أدبية للإدارة الساسية عن مثل تلك الأزمات المتكررة عند اختيار وزير العدل.

وكان بعض الإعلاميين قد رشحوا أسماءً بعينها لتولي وزارة العدل في الحكومة الجديدة، التي يشكلها، المهندس إبراهيم محلب، من بينهم المستشار أحمد الزند.